В Молдове введут штрафы за распространение паники из-за вспышки коронавируса. Об этом заявил президент Молдовы Игорь Додон.

Он сообщил, что Высший совет безопасности Молдовы создал ячейку для управления ситуацией в связи с распространением вируса.

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Так, правоохранительные органы Молдовы будут следить за тем, чтобы никто не поднимал цены на продукты и медицинские товары. А также, Кишинев будет поставлять тесты в Тирасполь.

Уже проверили четырех человек, которые летели в одном самолете с зараженной молдаванкой. А также, правительство Молдовы утвердит штрафы для тех, кто провоцирует панику среди населения.