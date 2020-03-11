В Молдове введут штрафы за распространение паники [ Редактировать ]
В Молдове введут штрафы за распространение паники из-за вспышки коронавируса. Об этом заявил президент Молдовы Игорь Додон.
Он сообщил, что Высший совет безопасности Молдовы создал ячейку для управления ситуацией в связи с распространением вируса.
Так, правоохранительные органы Молдовы будут следить за тем, чтобы никто не поднимал цены на продукты и медицинские товары. А также, Кишинев будет поставлять тесты в Тирасполь.
Уже проверили четырех человек, которые летели в одном самолете с зараженной молдаванкой. А также, правительство Молдовы утвердит штрафы для тех, кто провоцирует панику среди населения.
Напомним, что в Украине объявлен карантин из-за коронавируса. С 12 марта на три недели (до 3 апреля) закрываются учебные заведения, запрещаются массовые собрания более 200 человек и закрывается авиасообщение с некоторыми странами.
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