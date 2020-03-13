Нагадаю, сьогодні Рада з нацбезпеки і оборони вирішуватиме - чи закривати українські кордони через загрозу ширення коронавірусу. А поки чинна постанова уряду - із понад двохсот пунктів пропуску працюватимуть лише 49. Це стосується як автомобільних, так і піших переходів.

Обмеження триватимуть до третього квітня. Мої колеги побували на українсько-румунському кордоні й розкажуть, яка там ситуація.

У посиленому режимі працюють усі чотирнадцять пунктів пропуску - у Чернівецькій області. Прикордонники в масках та рукавичках. Вимірюють температуру всім, хто в'їжджає та виїжджає з України.

Це пункт пропуску "Порубне". На кордоні з Румунією цілодобово чергують медики. Вони перебувають у так званій карантинній зоні - ось у цій будівлі на території КПП. Їх кличуть, коли виявляють у подорожувальників високу температуру.

"Ми з Сучави прямуємо додому. Мусять провіряти, страхуються".

Борис Нагерняк, вартовий шлагбаума Чернівецького прикордонного загону:

Якщо температура від 37.2 до 37.9 - видаємо довідки про самоізоляцію. Якщо вище - відводимо в спеціальне місце - карантин, де ними займаються медики.

За останні два дні хворих тут не виявили. І поки що жодний із КПП на карантин не закривали.

Сергій Бровко, начальник пресслужби Чернівецького прикордонного загону:

Працюють ритмічно по всій ділянці відповідальності Чернівецького прикордонного загону. Жодних проблемних питань, які би вплинули на функціонування пропускних операцій не відбувається і не відбувалося

В область уже надійшла гуманітарна допомога - від Всесвітньої організації охорони здоров'я. 600 комплектів біозахисту розподілять між медустановами. Також очікують і на партію тест-систем.

Наталія Гусак, заступник голови Чернівецької облдержадміністрації:

Ми замовляємо дві різні тест-системи. Замовляємо тест-системи, які можуть діагностуватися лише у лабораторному центрі нашому. Вони є більш ефективними, бо можуть показати захворювання з першого дня. Швидкісні тести не показують таку ефективність.

Загалом у регіон мають доправити дві сотні швидкісних тест-систем. Їх передадуть лікарям інфекційного відділення та бригадам швидкої допомоги.