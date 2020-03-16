Європа, яка ще донедавна обмежувала сполучення з Китаєм, тепер сама залишилася майже в повній ізоляції. Країни ЄС одна за одною закривають свої кордони. Громадянам радять залишатися вдома. Як захищають свої зовнішні кордони європейські країни і як на карантин реагують люди -- дивіться далі.

На кордонах Німеччини - довгі черги з автомобілів. З восьмої години ранку поліцейські контролюють усіх, хто хоче в'їхати на територію країни з Франції, Австрії, Швейцарії, Данії та Люксембурга.

Дітер Хутт, поліцейський:

Ми запитуємо людей про мету їхнього візиту до Німеччини. Якщо вона видається нам непереконливою, - розвертаємо і відправляємо назад. Так само діємо і з подорожуючими з ознаками респіраторного нездужання.

Чимало європейських держав повністю заборонили в'їзд іноземцям. В неділю самоізолювалася Польща. Скасували всі авіарейси та закрили більшість автомобільних КПП. Впускають лише тих іноземців, які мають дозвіл на проживання та роботу. Закрили кордони і Данія, Норвегія, Литва, Латвія, Естонія, Словаччина, Угорщина, Молдова. А Румунія перестала пускати транспорт з держав-сусідів на захід від себе.

Чехія оголосила про ізоляцію та карантин сьогодні вранці.

Андрей Бабіш, прем'єр-міністр Чехії:

З 16 березня по 24 березня з 06:00 заборонено вільний рух людей на території всієї Чеської Республіки, за винятком поїздок на роботу, в бізнесових справах чи у зв'язку з іншою подібною діяльністю.

Чимало інших країн обмежили в'їзд, як і Німеччина. У Брюсселі на такі дії держав-членів відреагували не схвально.

Ерік Мамер, представник прес-служби Єврокомісії:

Позиція Комісії така, що вірус на даний момент уже поширився в усіх країнах членах ЄС, тому перекриття кордонів - не найкращий шлях стримування спалаху всередині Європейського Союзу. Водночас ми визнаємо, що держави-члени діяли відповідно до наявної інформації. І роблять те, що вони вважають за найкраще, для захисту здоров'я своїх громадян.

В самих євроінституціях скасували усі зустрічі, більшість співробітників відправили працювати з дому, а Європарламент відтермінував наступну сесію, заплановану на кінень березня. В Бельгії відсьогодні школи на карантині, зачинені ресторани, кінотеатри, музеї.

Такі ж заходи оголосили НІдерланди.

Арі Слоб, міністр освіти Нідерландів:

Очевидно, що багато шкіл уже не могли залишатися відчиненими, оскільки чимало вчителів наразі захворіли і мусили залишатися вдома на карантині.

Цікаво, що бельгійська, нідерландська та норвежська влада не повністю закрили школи. Батькам, які не мають з ким залишити дитину, в першу чергу це медики, поліцейські тощо, дозволили приводити дітей до школи. Головне, не залучати до догляду дідусів-бабусь, наголосила влада.

Тим часом для паризької молоді карантин став нагодою більше гуляти.

Мая Коше, студентка:

Для тих, хто живе не в будинку з садом, важливо вибиратися на вулицю. Нам потрібне сонце, сьогодні чудова погода. Ми не добираємось сюди громадським транспортом, миємо руки, тримаємо дистанцію.

А от в Іспанії, яка друга в Європі після Італії за кількістю хворих на коронавірус, - такий номер не пройшов би. Там поліція патрулює вулиці та змушує повертатися додому тих, хто з'явився там без нагальної потреби.

Ви тут відпочиваєте? У готелі? Тоді вам треба туди повернутися. Виходити можна лише якщо потрібно в супермаркет, лікарню чи аптеку.

За порушення режиму карантину в Іспанії ввели штраф до 25 тисяч євро. В Австрії за вихід з дому - 200 тисячі євро. Італійцям, окрім штрафу, загрожує тюремний термін. А в Чехії встановлена сума еквівалентом в 130 тисяч доларів.