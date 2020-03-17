Україна скасовує міжнародні перевезення [ Редактировать ]
Україна вже закрила свої кордони для пасажирських перевезень. Відсьогодні з опівночі скасовано усі міжнародні регулярні рейси - авіа-, залізничні та автобусні.
Для громадян України, які подорожують власним транспортом, працюватиме лише частина пунктів пропуску. Пішохідне сполучення - припинене повністю. Українцям радять тимчасово утриматися від поїздок за кордон.
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