Україна вже закрила свої кордони для пасажирських перевезень. Відсьогодні з опівночі скасовано усі міжнародні регулярні рейси - авіа-, залізничні та автобусні.

Для громадян України, які подорожують власним транспортом, працюватиме лише частина пунктів пропуску. Пішохідне сполучення - припинене повністю. Українцям радять тимчасово утриматися від поїздок за кордон.