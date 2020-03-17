Ще одне рішення Верховної Ради призначення міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства. Ним став Ігор Петрашко. За - проголосували 243 депутати.

Досі Петрашко працював в агрохолдингу "Укрлендфармінг", а раніше в інвест-компанії "Тройка Діалог Україна" та в департаменті "Сбєрбанку Росії". І ще однією постановою парламент скасував усі пленарні засідання до третього квітня. Через карантин три наступні тижні депутати працюватимуть у комітетах, комісіях та фракціях.