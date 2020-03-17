На сьогодні в Україні сім зареєстрованих випадків зараження коронавірусом. Чотири людини захворіли всередині країни і вони не подорожували за кордон. Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко на позачерговому засіданні Ради. Тому МОЗ змінює алгоритм діагностики і виявлення заражених, зазначив Ляшко.

Від сьогодні по всій Україні мають припинити роботу всі заклади громадського харчування, торгово-розважальні центри, фітнес-центри, заклади культури. Відповідне рішення ухвалили в уряді. Також заборонено проведення усіх заходів, за участі більше 10 людей.

Працюватимуть лише продуктові магазини, АЗС, аптеки, банки та страхові компанії. А вже від завтра в Україні обмежать усі внутрішні пасажирські перевезення. З 18 березня припиняє роботу залізничне, авіа й автобусне міжміське та міжобласне сполучення.

При цьому міські перевезення можуть здійснюватися у режимі не більше 10 осіб у маршрутках і не більше 20 - в автобусах, трамваях і тролейбусах. Як повідомили на сайті уряду, обмеження зачеплять і метрополітен у Києві, Харкові та Дніпрі.