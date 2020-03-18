Инфицированный коронавирусом житель Киевской области находится на самоизоляции [ Редактировать ]
Инфицированный коронавирусом Covid-19 житель Киевской области и его близкие на данный момент находятся на самоизоляции. Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной государственной администрации.
"Первый случай заболевания коронавирусом выявлен в Киевской области. По возвращении из-за границы мужчине стало плохо, и он обратился за помощью в столичную клинику. Там у него взяли анализы, которые доставили в центральную вирусологическую лабораторию Центра общественного здоровья Минздрава Украины, где и подтвердился факт наличия коронавируса", - говорится в сообщении.
В ОГА отметили, что в настоящее время пациент находится на самоизоляции, за ним установлен медико-санитарный надзор. Близкие мужчины также находятся на самоизоляции.
Напомним, 17 марта Центр общественного здоровья Украины (ЦОЗ) сообщил, что в Украине лабораторно подтверждены 14 случаев Covid-19 (10 в Черновицкой области, по одной – в Житомирской и Киевской областях и два – в Киеве), из них два летальных (по одному в Черновицкий и Житомирской областях). В то же время, первый пациент в Украине с коронавирусом - вылечился.
Ранее сообщалось, что во Львове с подозрением на коронавирус госпитализированы 24 человека.
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