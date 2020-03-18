Утім, країна-бензоколонка все ніяк не припинить розповсюджувати хвилі дезінформації. Росія винна в розпалюванні коронавірусної паніки в Україні та ЄС. Про це йдеться в документі Європейського союзу, який цитує агенція Reuters. "Російськими державними ЗМІ і прокремлівськими виданнями ведеться значна дезінформаційна кампанія щодо Covid-19", - йдеться у внутрішньому документі ЄС від 16 березня, підготовленому Європейською службою зовнішніх зв'язків.

Цитую: "Прокремлівські дезінформаційні повідомлення просувають тезу про те, що коронавірус - це штучний штам, створений Заходом". Також у документі, зокрема, процитовані неправдиві новини, створені РФ про Італію, другу найбільш постраждалу країну у світі. Приміром, що там система охорони здоров'я не може впоратися із коронавірусом, і лікарі будуть вибирати, хто виживе чи помре через брак ліжок.