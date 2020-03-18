В Україні не буде перебоїв у постачанні продуктів - Державна митна служба [ Редактировать ]
На тлі транспортних обмежень по всій країні, Державна митна служба сьогодні заспокоїла: перебоїв у постачанні продуктів не буде. В офіційному повідомленні установи йдеться, що фури з товарами курсують між країнами без перешкод. Також, чиновники наголосили на кількох важливих фактах.
Ось вони: по-перше, наша країна не є критично залежною від імпортованих продуктів харчування - 90 відсотків товарів, які споживають українці,- вітчизняного виробництва. По-друге, вантажні перевезення здійснюються нон-стоп. Також служба пообіцяла тримати громадськість у курсі. Цитую: "Митниця щодня інформуватиме про товарообіг, а також про надходження до бюджету".
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