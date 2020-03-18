У Таїланді розробили експрес-тест на виявлення коронавірусу [ Редактировать ]
Експрес-тест на виявлення коронавірусу розробили вчені в Таїланді. Про це написали тамтешні ЗМІ.
За словами науковців, тест дає результат за 30-40 хвилин, і коштуватиме близько 15 доларів. Клінічні випробування винаходу планують розпочати наступного місяця. Для цього виготовлятимуть по 4 тисячі зразків на день. Водночас уряд Таїланду закликав не купувати тести в інтернеті, бо достовірність результату гарантувати не зможуть.
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