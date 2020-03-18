Експрес-тест на виявлення коронавірусу розробили вчені в Таїланді. Про це написали тамтешні ЗМІ.

За словами науковців, тест дає результат за 30-40 хвилин, і коштуватиме близько 15 доларів. Клінічні випробування винаходу планують розпочати наступного місяця. Для цього виготовлятимуть по 4 тисячі зразків на день. Водночас уряд Таїланду закликав не купувати тести в інтернеті, бо достовірність результату гарантувати не зможуть.