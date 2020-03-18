Зловживання владою: екс-депутату Андрію Левусу оголосили підозру в незаконному отриманні бюджетних коштів на оренду житла [ Редактировать ]
Збагатився на сотні тисяч гривень. Екс-нардепу Андрію Левусу оголосили підозру в незаконному отриманні бюджетних коштів на оренду житла. Сьогодні ж екс-нардепу обрали запобіжний захід. Усі подробиці далі.
НАБУ "Зловживання владою та службовим становищем". Екс-нардепу від "Народного фронту" Андрію Левусу НАБУ та САП повідомили про підозру напередодні. За даними слідства, обранець у незаконний спосіб отримав понад півмільйона гривень державних коштів під виглядом компенсації за оренду житла. Хоча мав у власності квартиру в столиці, тому права на виплату не мав.
Гроші одержував на особистий рахунок протягом 2016-2018 років. За версією слідчих, збитків було завдано Управлінню справами Апарату Верховної Ради. Розслідування розпочали ще в жовтні 2018 року.
Сьогодні ж Антикорупційний суд обрав запобіжний захід екс-нардепу у вигляді застави в розмірі понад 540 тисяч гривень. Його зобов'язали повідомляти про зміну місця проживання, роботи. Підозрюваний також має здати всі закордонні паспорти. Андрій Левус у політику потрапив на хвилі Революції Гідності. Прикриваючись патріотичними гаслами, у 2014 обійняв посаду заступника голови СБУ і став одним із керівників "Самооборони Майдану". За квотою цієї організації посів місце у Верховній Раді. Свій мандат використовував на повну - блокував роботу незручних журналістів, зловживаючи депутатським становищем, через радикалів організації "Вільні люди", яку сам і створив у 2013.
До речі, учасник Євромайдану балотувався й на минулих парламентських виборах. Утім, мандат не одержав через брак голосів.
по теме
У Нідерландах почався суд у справі про збитий Boeing над Донбасом
Під посольством Росії у Гаазі - 298 порожніх білих стільців. Їх принесли й поставили родичі загиблих у рейсі МН17. Поряд із імпровізованими рядами пасажирських крісел вівтар із квітами і таблички з написами "Людяність - вища за політику", "Безкарність - неприпустима!"
ТСК розслідує масштабні розкрадання Андрієм Павелком бюджетних коштів у Федерації Футболу України
Керівництво Федерації Футболу України, а саме його президента, Андрія Павелка підозрюють у розкраданні бюджетних коштів, передбачених на будівництво футбольних полів зі штучним покриттям
Брудна політика: колишнього лідера Шотландії судять за зґвалтування
Скандал розгорівся два роки тому - все почалося зі звинувачень двох колишніх підлеглих високопосадовця
Авіакатастрофа МН17: родичі загиблих пікетували російське посольство
У Гаазі розпочалися слухання у справі катастрофи МН17. Це пасажирський літак малазійських авіаліній, збитий у небі над Донбасом 2014 року
У Гаазі розпочалися слухання у справі катастрофи МН-17
Пасажирський літак малазійських авіаліній, збитий у небі над Донбасом проросійськими бойовиками 2014. Тоді загинуло 298 людей, дві третини з них - громадяни Нідерландів