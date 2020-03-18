Збагатився на сотні тисяч гривень. Екс-нардепу Андрію Левусу оголосили підозру в незаконному отриманні бюджетних коштів на оренду житла. Сьогодні ж екс-нардепу обрали запобіжний захід. Усі подробиці далі.

НАБУ "Зловживання владою та службовим становищем". Екс-нардепу від "Народного фронту" Андрію Левусу НАБУ та САП повідомили про підозру напередодні. За даними слідства, обранець у незаконний спосіб отримав понад півмільйона гривень державних коштів під виглядом компенсації за оренду житла. Хоча мав у власності квартиру в столиці, тому права на виплату не мав.

Гроші одержував на особистий рахунок протягом 2016-2018 років. За версією слідчих, збитків було завдано Управлінню справами Апарату Верховної Ради. Розслідування розпочали ще в жовтні 2018 року.

Сьогодні ж Антикорупційний суд обрав запобіжний захід екс-нардепу у вигляді застави в розмірі понад 540 тисяч гривень. Його зобов'язали повідомляти про зміну місця проживання, роботи. Підозрюваний також має здати всі закордонні паспорти. Андрій Левус у політику потрапив на хвилі Революції Гідності. Прикриваючись патріотичними гаслами, у 2014 обійняв посаду заступника голови СБУ і став одним із керівників "Самооборони Майдану". За квотою цієї організації посів місце у Верховній Раді. Свій мандат використовував на повну - блокував роботу незручних журналістів, зловживаючи депутатським становищем, через радикалів організації "Вільні люди", яку сам і створив у 2013.

До речі, учасник Євромайдану балотувався й на минулих парламентських виборах. Утім, мандат не одержав через брак голосів.