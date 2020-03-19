Німеччина не прийматиме біженців через пандемію коронавірусу. Натомість у США навпаки послабили боротьбу з нелегалами через COVID-19.

Імміграційна служба країни не відловлюватиме мігрантів біля шпиталів, щоб ті не боялися звертатися по медичну допомогу. Проте у відомстві уточнили: попри пандемію видворятимуть із країни небезпечних злочинців.