Німеччина відмовилась від прийому біженців [ Редактировать ]
Німеччина не прийматиме біженців через пандемію коронавірусу. Натомість у США навпаки послабили боротьбу з нелегалами через COVID-19.
Імміграційна служба країни не відловлюватиме мігрантів біля шпиталів, щоб ті не боялися звертатися по медичну допомогу. Проте у відомстві уточнили: попри пандемію видворятимуть із країни небезпечних злочинців.
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