Італія та Франція збираються продовжити карантин після 3 квітня. Австралія та Нова Зеландія закривають кордони для іноземців. Британія з понеділка скасовує навчання в школах та дитячих садках. А в Португалії оголосили надзвичайний стан.

Перший день надзвичайного стану в Португалії. На вулицях - поодинокі перехожі. Більшість - у захисних масках та рукавицях. В країні вже 642 інфікованих коронавірусом та два смертельні випадки.

Марсело Ребело де Соуза, президент Португалії:

Запровадження надзвичайного стану - це виняткове рішення у винятковий час. Пандемія Covid-19, не схожа на жодну іншу попередню епідемію. Вона є і буде набагато інтенсивнішою, тривалішою, - аж доки не зникнуть її останні наслідки. І стане найсерйознішим випробуванням для нашої служби охорони здоров'я та португальського суспільства загалом.

Сам 71-річний президент - на добровільному карантині. Самоізолювався вдома, коли виникла загроза інфікування коронавірусом. І хоча вона не підтвердилася, але для прикладу іншим, президент карантин продовжив. Португальський уряд наразі вирішує, яких саме обмежувальних заходів вживати. Надзвичайний стан передбачає обмеження переміщень людей та примусове підпорядкування підприємств потребам країни.

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Греція збирається штрафувати своїх громадян та іноземців, які не самоізолюються після прильоту в країну. Якщо таких упіймають на порушенні умов 2-тижневого карантину, - їм загрожуватиме 5 тис. євро штрафу.

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Французька поліція натепер виписала майже 5 тисяч штрафів за порушення обмежувальних заходів. В країні вже третій день поспіль не можна виходити з дому без поважних причин. Від учора штраф зріс учетверо і становить 135 євро. І це ще не межа.

Крістоф Кастанер, міністр внутрішніх справ Франції:

Ми провели майже 70 тисяч поліцейських перевірок по країні. Я наголошую, що ці штрафи мають нагадувати людям про найважливіше і найпростіше правило, яке рятує життя: залишайтеся вдома!

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Однією з останніх країн у Європі, Велика Британія нарешті повідомила про закриття шкіл та дитсадків. З понеділка на навчання прийматимуть лише дітей медиків, поліцейських та працівників інших критично важливих сфер.

Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великої Британії:

Зважаючи на криву захворювання і нові дані, ми мусимо запровадити наступні обмежувальні заходи - закриття шкіл. Але при цьому, я хочу нагадати батькам нашу пораду, - дітей не варто залишати зі старенькими бабусями і дідусями, - адже вони у групі ризику.

У країні все ще відчинені кафе, перукарні та інші заклади сфери послуг. Але у Лондоні, де захворювання розповсюджується найшвидше - закрили 40 станцій метро. Уряд закликає не користуватися транспортом без нагальної потреби. У столиці вже зводять тимчасові будівлі поблизу лікарень та моргів - так готуються до піку пандемії. А міністерство оборони залучило 20 тисяч військовослужбовців для боротьби з поширенням Covid-19.