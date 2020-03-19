Экспорт украинского спирта остановлен [ Редактировать ]
Украина перестала экспортировать отечественный спирт.
Об этом сообщает один из украинских телеканалов со ссылкой на исполняющего обязанности директора ГП Укрспирт Сергея Блескуна.
По его словам, государство запретило продавать спирт за границу в связи с пандемией коронавируса и потребности в нем медицинских учреждений страны.
“Из-за пандемии коронавируса мы наблюдаем повышенный спрос на медицинский спирт не только внутри страны, но и за ее пределами. Поэтому мы решили приостановить экспорт спирта. Сначала нужно полностью обеспечить рынок Украины. Считаем недопустимой ситуацию, если бы к нам обратились медицинские учреждения с просьбой продать спирт, а у нас его не было бы”,- заявил Блескун.
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