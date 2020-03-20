Парламент Болгарии в пятницу, 20 марта, проголосовал за то, чтобы наделить армию правом следить за выполнением правил карантина. Теперь военные могут контролировать перемещение граждан и останавливать транспортные средства, передает Reuters.

Кроме того, с пятницы в Болгарии запрещено гулять в городских парках. С субботы, 21 марта, будут ограничены поездки между населенными пунктами.

Все продовольственные магазины и аптеки каждое утро ва часа будут обслуживать исключительно пожилых людей страше 60 лет - наиболее уязвимую для коронавируса часть общества.

Вооруженные силы будут мобилизованы для оказания помощи гражданским властям. В случае необходимости люди в форме имеют право применять силу против злостных нарушителей.

Местные власти рапортуют, что режим карантина массово игнорируют ромы, компактно проживающие на юге страны. В городах Нова Загоре, Казанлыке и Сливене общая численность цыган превышает 50 000. Многие их них ведут кочевой образ жизни.

По состоянию на вечер пятницы, 20 марта, в Болгарии было подтверждено 129 случаев заболевания коронавирусом и три летальных случая.

С 13 марта в стране введено чрезвычайное положение сроком на один месяц. Закрыты школы, рестораны и бары, граница закрыта на въезд и выезд.