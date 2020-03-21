На Волині викрили незаконне виробництво антисептику [ Редактировать ]
Підпільний заробіток на пандемії. На Волині незаконно виготовляли та продавали антисептик. Щодня по 15 тонн. Це щонайменше півтора мільйона гривень. Таку інформацію оприлюднила місцева прокуратура. Спочатку правоохоронці зупинили вантажівку, набиту коробками з речовиною для знезараження.
Усього близько 20 тонн фальсифікованої продукції. Виявилося, що товар везли з підпільного складу, який ділки нашвидкуруч обладнали на одному зі складів у селі.
Під час обшуку силовики знайшли велику кількість сировини. Тепер з'ясовують, скільки фальсифікованого антисептику могло потрапити до лікарень та аптек.
Іванна Поліщук, помічниця начальника Управління СБУ у Волинській області:
Його використання могло заподіяти шкоду життю та здоров'ю населення і призвести до непрогнозованих тяжких наслідків, зокрема пришвидшення поширення вірусних інфекцій. Наразі слідчими Волинського управління СБУ розпочато розслідування за трьома статтями Кримінального кодексу України. Вирішується питання про арешт вилученого майна, застосування запобіжних заходів щодо затриманих осіб та оголошення їм про підозру.
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