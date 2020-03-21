Підпільний заробіток на пандемії. На Волині незаконно виготовляли та продавали антисептик. Щодня по 15 тонн. Це щонайменше півтора мільйона гривень. Таку інформацію оприлюднила місцева прокуратура. Спочатку правоохоронці зупинили вантажівку, набиту коробками з речовиною для знезараження.

Усього близько 20 тонн фальсифікованої продукції. Виявилося, що товар везли з підпільного складу, який ділки нашвидкуруч обладнали на одному зі складів у селі.

Під час обшуку силовики знайшли велику кількість сировини. Тепер з'ясовують, скільки фальсифікованого антисептику могло потрапити до лікарень та аптек.

Іванна Поліщук, помічниця начальника Управління СБУ у Волинській області: