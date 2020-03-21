А от у Бельгії усе легально. Місцевий завод із виробництва джину перейшов на виробництво засобів для дезінфекції, аби допомогти країні в боротьбі з коронавірусом. І це навіть частково врятувало бізнес. Як саме - розкаже Олена Абрамович.

Закриті заводи, зупинені виробництва, спорожнілі вулиці. Це класична наразі ситуація у багатьох європейських містах. Проте якщо об'єднати прагнення допомогти країні з бажанням врятувати себе, можуть з'явитися ефективні рішення.

Ось на цьому лікеро-горілчаному заводі в бельгійському містечку Віхелен десятиліттями виробляли різні лікери та джини. По чотири тисячі літрів на день. Та віднедавна замість алкогольних напоїв завод випускає дезінфектори ще й в два з половиною рази більше - по 10 тисяч літрів за добу.

Хендрік Бек, керівник лікеро-горілчаного заводу:

Минулого тижня ми розливали джин. Тепер ось наповнюємо баки дезінфекційним спиртом. Для нас це щось нереальне, та раді допомогти людям.

Ідея змінити профіль виробництва прийшла керівникам заводу не сама собою. По допомогу стали звертатися медичні заклади, заскочені зненацька необхідністю мати в рази більшу кількість засобів для знезараження під час пандемії.

Хендрік Бек, керівник лікеро-горілчаного заводу:

Нам почали дзвонити з лікарень і запитувати, чи маємо спирт. У нас він був, але дозвільної документації для такої діяльності не було. Та влада в Брюсселі швидко владнала всі паперові питання, тож вдалося оперативно долучитися до хорошої справи.

Перепрофілювати виробництво технічно було не так і складно, кажуть на заводі. Випускати медичний спирт вимагає менше маніпуляцій, ніж створення десятків різних смаків алкоголю.

Міхаель Левантачі, працівник лікеро-горілчаного заводу:

Ми перекачуємо спирт, який зазвичай використовуємо для джину та інших напоїв. Заливаємо його в контейнери і денатуралізуємо ефіром, щоб він був придатний для знезараження рук і поверхонь.

Передає завод дезінфектори лікарням не задарма. Бельгійська влада оголосила в п'ятницю про виділення додаткового мільярда євро на підтримку медичної галузі на час пандемії. За останню добу в країні майже подвоїлася кількість смертельних випадків від коронавірусу, а кількість хворих зросла на понад пів тисячі. Та порятунку потребують і хворі, і місцевий бізнес.

Хендрік Бек, керівник лікеро-горілчаного заводу:

Наша компанія зазнала великих економічних втрат. Бари й ресторани зачинені, тож наші головні клієнти теж постраждали. Тепер у нас є можливість хоч трохи компенсувати збитки. Звісно, найбільше хочеться, аби все повернулося до нормального життя.

І такий завод не виняток у Європі. Раніше один із французьких брендів так само перейшов із виробництва парфумів на випуск санітайзерів для лікарень. А британський прем'єр закликав автовиробників запустити лінії з виготовлення апаратів для штучної вентиляції легень.