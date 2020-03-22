Загальна кількість уражених коронавірусом у світі - більше як триста тисяч. Із них понад 90 тисяч одужали, померли 13 з половиною тисяч.

Погіршується епідемічна ситуація у Сполучених Штатах та в західній Європі. Водночас у Китаї інфіковані тепер здебільшого ті, хто прибув з-за кордону. Усі подробиці - далі.

У Китаї ситуація контрольована. За минулу добу зареєстровано 46 випадків зараження новим коронавірусом. Із них 45 - у людей, які повернулися в країну з-за кордону. Їх помістили на карантин. А загалом містяни дедалі частіше і масовіше виходять на вулиці, хоча - в масках і рукавичках.

Жессі Жао, жителька Пекіна:

Треба бути свідомим і захищати себе. Ми не знаємо, чи зникла загроза назовсім, чи може поновитися - коли і як.

Чен, житель Пекіна:

У парку зараз значно більше людей, ніж було раніше. Усі дуже розслаблені. Думаю це тому, що між громадянами і урядом є порозуміння - більшість згодна з тим, що робить влада.

США вийшли на третє місце за кількістю заражених після Китаю та Італії. Кількість хворих на Covid-19 - понад 26 тисяч. Найбільше у Нью-Йорку та на західному узбережжі - у штатах Вашингтон і Каліфорнія. В Орегоні містяни влаштовують ось такі вечірки із сусідами, розмовляючи на відстані одне від одного. У Маямі молодь продовжує святкувати весняні канікули - влада штату дозволяє збиратися не більш як по 250 осіб. А мер Нью-Йорка закликав президента запровадити суворіші обмеження на федеральному рівні.

Біл Де Блазіо, мер міста Нью-Йорк:

Президент родом із Нью-Йорка, але і пальцем не поворухне, щоб допомогти. Я цього не розумію. Неодноразово просив мобілізувати армію. Там є медики, вони навчені справлятися з подібними кризами. Якщо президент не діятиме, люди помиратимуть.

В Іспанії за добу 394 померлих. Прем'єр заявляє: найгірше - попереду, надзвичайний стан можуть продовжити на два тижні. У Франції за добу 112 жертв коронавірусу, серед них і лікар. Найбільш уражений схід країни. Щоб зменшити навантаження на лікарні, у містечку Мюлуз військові за кілька днів поставили польовий шпиталь з 30 відділеннями реанімації. Суворий карантинний режим триває по всій країні з 17 березня.

Елен, жителька Парижа:

Це трохи дивно. Я сама гуляю із собакою. Купила газету, зайшла в супермаркет. Обговорюю з друзями по телефону новини. У мене з собою ID-картка і поліція перевіряє перехожих щоразу ретельніше. За два дні місто дуже змінилося - спочатку атмосфера була розслабленою, а чим далі - тим усе серйозніше, і це добре.

Ще більші обмеження запроваджують і в Австралії. Із понеділка закривають кафе, ресторани, нічні клуби, кінотеатри, спортзали та церквb. Заборонено пересуватися між містами, а от школи працюватимуть. Найвідоміші пляжі - Бондай у Австралії, Копакабана та Іпанема в Бразилії - спорожніли.

Папа Римський Франциск закликав провести усесвітню молитву за подолання пандемії. У пятницю 27 березня понтифік планує позачергове урочисте благословення. Цей ритуал він зазвичай проводить двічі на рік - на Великдень і Різдво.