Транслювання богослужінь: римо-католицька церква України змінила порядок служб на час карантину [ Редактировать ]
Римо-католицька церква України змінила порядок богослужінь та таїнств на час карантину. Так, відправу транслюватимуть на телебаченні "Віковічного Слова" та "Радіо Марія". Про це повідомив Єпископ Римо-католицької парафії собору Святого Олександра Віталій Кривицький.
Єпископ Віталій Кривицький, ординарій Києво-Житомирської дієцезії:
Дорогі брати та сестри. Цей час, який переживаємо, є часом випробування для кожного із нас, часом навчитися як-то бути церквою, бути єдиною, але власно не перебувати часом в одному місці. Ми звиклися до того, що нам є добре і комфортно в нашому храмі, ми звиклися до наших обрядів, ми повернемося до цього. Закликаємо пережити цей час, як час певного обмеження, але обмеження у дусі любові. Нехай цей час власно буде для нас певною школою, щоб ми захотіли в новий час зустрітися і разом прославляти Господа знову в нашому храмі, в наших парафіях, цей час прийде, але до цього треба трошки побути зі своєю родиною, побути в маленьких лише спільнотах і закликаємо, звичайно, щоб кожен сьогодні підніс руки до Господа. Слава Іісусу Христу. На час карантину у храмі Святого Олександра так як і в інших храмах, Богослужіння будуть обмежені, можливо буде тільки одне, але воно буде транслюватися у засобах масової інформації
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