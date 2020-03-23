Гравці "Барселони" погодились на зменшення зарплат [ Редактировать ]
Гравці іспанської "Барселони" погодилися на зменшення зарплат - на період карантину. Ліонель Мессі, Жерар Піке та інші пішли назустріч керівництву клубу, який зазнає чималих фінансових збитків через пандемію коронавірусу.
Раніше у зв'язку з COVID-19 зупинили чемпіонат Іспанії з футболу, у французькому "Ліоні" припинили виплачувати зарплати футболістам, а в швейцарському клубі "Сьон" взагалі розірвали контракти з дев'ятьма футболістами, які не погодилися на зменшення виплат.
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