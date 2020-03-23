С целью противодействия распространению коронавируса Хорватия вводит запрет на передвижение между городами даже на собственных авто и запрет выходить из дома без крайней необходимости. Об этом сообщает HRT.News.

"Количество зараженных людей увеличивается, и мы ожидаем дальнейшего роста, поэтому это необходимые меры", - заявил министр внутренних дел Хорватии Давор Божинович.

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Решение вступает в силу немедленно, однако гражданам, выехавшим из своих домов в связи с землетрясением, дадут возможность вернуться домой в течение дня.

Также отмечается, что запрет не распространяется на транспортные перевозки, которые обеспечивают жизненно необходимо поставки, и на перевозку медиков и работников критической инфраструктуры, а также на журналистов, граждан, нуждающихся в неотложной медицинской помощи, граждан, путешествующих в связи с неотложными семейными обстоятельствами, и путешествия на работу - в случае острой необходимости и невозможности работать из дома.

"Здоровье наших граждан и противодействие распространению заболевания - это задача №1, компромиссы здесь невозможны", - добавил Божинович.

К слову, 22 марта в стране вступило в силу решение об остановке движения общественного транспорта общего пользования.

Ранее мы писали о том, что в связи с пандемией коронавируса из Хорватии вернули более 60 украинцев. Также в Хорватии коронавирусом заразились двое врачей.

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