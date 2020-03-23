В каждом вагоне люди с температурой под 40: в Киеве не выпускают пассажиров поезда из Риги [ Редактировать ]
В понедельник, 23 марта, в 15:45 на киевский ж/д вокзал прибыл поезд из Риги (Латвия). Однако пассажиры поезда до сих пор остаются "заблокированы" в нем, так как в каждом вагоне есть люди с температурой под 40 градусов. Об этом сообщает "Страна".
"Сегодня в 15:45 на столичный железнодорожный вокзал прибыл поезд с нашими гражданами из Риги (Латвия). На текущий момент из поезда до сих пор никого не выпускают, поскольку почти в каждом вагоне есть люди с температурой под 40. Сейчас на самом высоком уровне принимается решение о дальнейших действиях", - говорится в сообщении.
Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса. Также ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. А Украина закрыла границу для иностранцев.
Позже в городах Украины массово начали объявлять чрезвычайное положение. Зеленский создал совет по борьбе с коронавирусом.
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