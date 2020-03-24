Киевские медики протестировали на коронавирус почти 1300 граждан [ Редактировать ]
В столице врачи использовали 1297 тестов на коронавирус.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу КГГА Виталия Кличко.
По его словам, большее количество жителей Киева заразились коронавирусом в других странах.
"Протестировано на эту болезнь в столице 1297 киевлян. Подавляющее большинство киевлян, которые заболели коронавирусом, привезли инфекцию из-за границы",- отметил Кличко.
Также мэр напомнил, что в Киеве введены карантинные ограничения и призвал горожан, не уклонятся от их соблюдения.
Кроме того, в Украине за сутки к медикам поступило более 100 подозрений на коронавирусную инфекцию.
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