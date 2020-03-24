В столице врачи использовали 1297 тестов на коронавирус.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу КГГА Виталия Кличко.

По его словам, большее количество жителей Киева заразились коронавирусом в других странах.

"Протестировано на эту болезнь в столице 1297 киевлян. Подавляющее большинство киевлян, которые заболели коронавирусом, привезли инфекцию из-за границы",- отметил Кличко.

Также мэр напомнил, что в Киеве введены карантинные ограничения и призвал горожан, не уклонятся от их соблюдения.

Кроме того, в Украине за сутки к медикам поступило более 100 подозрений на коронавирусную инфекцию.