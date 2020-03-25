Запорізький титано-магнієвий має намір піклуватись не лише про трьохтисячний колектив

Відповідальність та підтримка працівників з боку роботодавця. Прикладом цього може стати запорізький титано-магнієвий комбінат, де працює більше трьох тисяч людей. Як саме піклуються про робітників у кризовий період - розкажуть наші кореспонденти.

Запорізький титано-магнієвий комбінат, який входить до компаній Grop DF єдиний виробник губчатого титану в Європі. Продукцію експортують до Китаю, Америки, Індії та країн ЄС.

Володимир Сивак, директор Запорізького титано-магнієвого комбінату:

Такие заводы должны работать. С непрерывным циклом, предприятие экологически опасное. Предприятие, которое стратегическое для экономики нашего государства, которое обеспечивают поступление валюты. Особенно в период экономического кризиса. Это будет очень существенная поддержка, такие предприятия работающие для нашей страны.

Тому про зупинку виробництва мова не йти не може - кажуть тут. А ось подбати про колектив під час пандемії - першочергове завдання. Через обмеження пересування в громадському транспорті, на заводі збільшили кількість службових рейсів. Тепер на роботу і з роботи робітників возять додаткові автобуси.

Олег Арестархов, керівник комунікаційного відділу Group DF:

Мы считаем, что бизнесы должны заботиться о персонале. Не ограничиваться только тем, что они выплачивают зарплату. Мы должны научиться построить систему, таким образом в новых условиях, чтобы мы могли доставить людей на работу, забрать их. Потому что это вопрос каждой семьи. Если он не будет решен - это будет значительный удар не только по предприятию, но и по экономике в целом.

Поки одні працюють біля розпечених печей, інші - піклуються про здоров'я металургів.

Через дефіцит медичних масок, бригада цеху з ремонту одягу, розпочала виробництво власних предметів санітарного захисту. Щодоби - по кілька сотень.

Тамара Гурова, закрійниця цеху з ремонту одягу Запорізького титано-магнієвого комбінату:

Шесть лет назад у нас же была эпидемия гриппа. Мы точно таким занимались. Точно такие повязки шили. Могли бы повышивать и цветочки и крестиками, и бисером, и чем угодно, но некогда.

До медичних масок металурги ставляться - з розумінням.

Олександр Луговий, слюсар-ремонтник Запорізького титано-магнієвого комбінату:

Оно не мешает. Бывало, что приходилось работать вообще в противогазах. Завод у нас, на заводе уже в принципе давно уже. Почти 30 лет. И поэтому работать приходилось и в противогазах, и в пыли. И в газу. Так что для нас это не впервой будет. Скажем так.

Перепрофілювались і заводські хіміки. До основної роботи з контролю якості продукції, додалось і виробництво антисептика. Власні дезінфектори тепер у кожному цеху і на кожному поверсі.

Надія Семенова, начальник центральної лабораторії Запорізького титано-магнієвого комбінату:

В состав этого дезинфицирующего средства входит спирт этиловый 96%, глицерин, перекись водорода 3 % и дистиллированная вода. Изготовление этого дезинфицирующего средства мы проводим в химической лаборатории.

Торкнулися зміни і системи харчування. В заводських їдальнях відтепер посилений контроль.

Валентина Стангріт, начальник служби харчування Запорізького титано-магнієвого комбінату:

Все продукты питания, все абсолютно в боксах. Салаты. Вторые блюда. Первые блюда мы не продаем на вынос. И вот хлебобулочные. То есть булочки. На данную минуту у нас уже обед заканчивается.

Запровадять на комбінаті і особистий контроль за температурою на заводських прохідних.

Юрій Романіченко, заступник директора з управління персоналом та соціального розвитку Запорізького титано-магнієвого комбінату:

На комбинате разработаны мероприятия по противодействию появления коронавируса среди наших работников. Работает постоянно действующая комиссия. Которая контролирует выполнение этих мероприятий. Руководители структурных подразделений контролируют масочный режим. И использование дезсредства нашими работниками.

Руслан Іллічов, директор Федерації роботодавців України:

Ми десь місяць тому ще звернулися до наших компаній - починати зараз сьогодні системи підтримки захисту своїх працівників. Починаючи від спеціальних протоколів, алгоритмів поведінки на підприємстві, закінчуючи закупівлею, забезпеченням сьогодні засобів індивідуального захисту, вимірювання температури на підприємствах, забезпечення сьогодні мінімальним якимсь переліком тестів.

Запорізький титано-магнієвий має намір піклуватись не лише про трьохтисячний колектив. При потребі, готові надати і допомогу міським лікарням.