Сесія просто неба. Дніпропетровські депутати побачили, що депутатський імунітет від вірусу не рятує, тож вирішили провести чергове засідання не в просторій залі, а в тісному дворі мерії. Чи дотримувалися обранці дрескоду та правил карантину - з балкону намагалась розгледіти Олена Мендалюк.

Внутрішній двір Дніпровської міської ради замість сесійної зали. На вулицю депутати повиносили все, чого вимагає регламент трибуни, мікрофони, стільці. Перед початком засідання обробили їх антисептиком. Журналістів у двір не пустили, знімати дозволили з вікна. Обранці в карантинному дрес-коді у захисних масках та одноразових рукавичках. У групи не скупчуються. Руки одне одному не тиснуть.

Із шістдесяти чотирьох депутатів прийшли 48, сесію оголошують відкритою. Працювати просто неба дещо незвично.

Голосують не через електронну систему, а методом підняття рук. Ухвалюватимуть лише одне рішення - на період карантину проводити сесії через додаток.

Борис Філатов, міський голова Дніпра:

Подобного рода голосование. Только на время карантина, если опять эти двое товарищей переведет сессии и потом все время будет голосовать. Не заражайте нас.

15 хвилин засідання і депутати ухвалили рішення - працюватимуть онлайн.

Сергій Нікітін, депутат Дніпровської міської ради:

Все продедурные вопросы мы проголосовали будучи все таки визави. В масках, на расстоянии полтора метра друг от друга. Процедурные вопросы все депутаты все-таки поддержали. Электронное голосование, ну посмотрим это будет первый опыт.

Михайло Глікман, депутат Дніпровської міської ради:

Есть такая конференц-программа "Зум". Мы все зарегистрировались, вчера провели обучение. Все должно пройти вроде бы нормально. Вот сейчас в 11 часов будет прямая трансляция.

Обранці роз'їхалися. 48 із них у призначений час долучилися до програми дистанційно - хто з робочого місця, хто з дому, а хто з автівки. Успішно прослухали звіти профільних департаментів, проголосували за приватизацію нерухомості та фінансові питання. Наступного разу зберуться біля комп'ютерів, планшетів і телефонів вже у квітні, на онлайн-сесію.