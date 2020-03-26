Первая смерть: Армения подтвердила летальный исход от коронавируса [ Редактировать ]
В Армении от коронавируса умер первый 72-летний мужчина.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Армении.
По их словам, у пациента обнаружили ишемическую болезнь сердца. Это стало фатальным фактором в его заболевании.
"К сожалению, из-за сопутствующих заболеваний медикам не удалось спасти его жизнь",- отмечается в сообщении.
Известно, что мужчина умер в больнице Еревана.
Кроме того, в Армении введен режим чрезвычайного положения и гражданам запрещено выходить из дома без паспорта.
Ранее мы сообщали, что в Италии медики смогли вылечить 101-летнего мужчину от коронавирусной инфекции.
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