В Армении от коронавируса умер первый 72-летний мужчина.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Армении.

По их словам, у пациента обнаружили ишемическую болезнь сердца. Это стало фатальным фактором в его заболевании.

"К сожалению, из-за сопутствующих заболеваний медикам не удалось спасти его жизнь",- отмечается в сообщении.

Известно, что мужчина умер в больнице Еревана.

Кроме того, в Армении введен режим чрезвычайного положения и гражданам запрещено выходить из дома без паспорта.

Ранее мы сообщали, что в Италии медики смогли вылечить 101-летнего мужчину от коронавирусной инфекции.