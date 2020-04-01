В Україні вже зафіксували 645 випадків інфікування коронавірусом [ Редактировать ]
645 випадків коронавірусної хвороби зафіксовано в Україні. 17 людей померли. Десятеро одужали. Як повідомили у Центрі громадського здоров'я МОЗ, серед тих, хто здолав недугу по одному пацієнту із Дніпропетровської, Запорізької та Київської областей. Решту виписали із лікарень Буковини.
За даними Мінохорони здоров'я, 63 з половиною відсотки від усіх виявлених випадків COVID-19 в Україні - це люди від 30 до 60 років.
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