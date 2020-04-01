Вільний рух, для представників критично важливих професій. Єврокомісія закликає спростити перетин внутрішніх кордонів у межах ЄС для медиків, пожежників та людей, що працюють в аграрному секторі. Тетяна Логунова розкаже більше.

Карантин карантином, а робота за розкладом. Офіційний Брюссель закликає європейські держави відкрити свої внутрішні кордони для громадян, які живуть в одній країні ЄС, а працюють у іншій. У разі, якщо їхня професія вкрай важлива для боротьби з поширенням коронавірусу. Таких людей в об'єднаній Європі приблизно півтора мільйона.

Зробити виняток для мобільних працівників закликала очільниця Єврокомісії. Урсула фон дер Ляйєн. Це: медики, доглядальники за дітьми та людьми літнього віку, поліцейські, пожежники, водії громадського транспорту. Пропонується, що їх мають пропускати за спрощеною процедурою, але після медичного скринінгу.

Урсула фон дер Ляйєн, очільниця Єврокомісії:

Наведу такий приклад. Більшість людей, які працюють у лікарнях Люксембургу, живуть у Франції або Бельгії. І система охорони здоров'я цієї країни дуже постраждає, якщо вони не зможуть вчасно дістатися на роботу.

Виняток Єврокомісія пропонує зробити і для сезонних робітників, які збирають врожай. Їх теж зарахували до "критично важливих"працівників.

Урсула фон дер Ляйєн, очільниця Єврокомісії:

У наших магазинах, на нашому столі має бути їжа. Тож необхідно, аби люди, які її виготовляють та доставляють, теж могли перетинати кордони.

Чи дослухаються до рекомендацій країни ЄС поки що невідомо. Німеччина, наприклад, навряд чи. На минулому тижні уряд заборонив в'їзд до країни усім сезонним робітникам.

Юлія Кльокнер, міністр сільського господарства Німеччини:

Нові правила завдадуть сильного удару нашим фермерам. Вони розраховують на сезонних робітників, і потребують робочих рук.

Щороку на підмогу німецьким аграріям приїздили 300 тисяч сезонних робітників. Переважно, з Польщі та Румунії. Тепер їх планують замінити біженцями.

Юлія Кльокнер, міністр сільського господарства Німеччини:

Можливо, буде доцільно дозволити мігрантам, які вже живуть у Німеччині, але ще не отримали права на роботу, - працювати в аграрному секторі.

Швидких рішень чекають і німецькі фермери. Особливо ті, що вирощують улюблену німцями спаржу. Її сезон розпочнеться з дня на день, а збирати врожай наразі нікому.