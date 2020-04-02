На Донбассе ранили трех украинских военнослужащих [ Редактировать ]
В среду, 1 апреля, в зоне проведения Операции объединенных сил на востоке Украины были ранены трое украинских военнослужащих. Об этом сообщил в Facebook штаб ООС.
За прошедшие сутки позиции Вооруженных сил Украины были обстреляны 15 раз, в том числе из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем большого калибра и минометов.
В районе Новотошковского боевики выпустили около 25 артиллерийских снарядов калибра 152 мм и 122 мм и более 170 минометных мин калибра 120 мм. Также зафиксированы обстрелы возле Хутора Вольного, Новоалександровки и Орехового.
Перестрелки зафиксированы вблизи Павлополя, Песков, Марьинки, Новомихайловки и Красногоровки.
По данным разведки, 1 апреля ВСУ ликвидировали одного боевика и ранили не менее трех.
Военные сообщают, что случаев заболевания коронавирусом среди военных на Донбассе пока не зафиксировано.
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