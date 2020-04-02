В среду, 1 апреля, в зоне проведения Операции объединенных сил на востоке Украины были ранены трое украинских военнослужащих. Об этом сообщил в Facebook штаб ООС.

За прошедшие сутки позиции Вооруженных сил Украины были обстреляны 15 раз, в том числе из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем большого калибра и минометов.

В районе Новотошковского боевики выпустили около 25 артиллерийских снарядов калибра 152 мм и 122 мм и более 170 минометных мин калибра 120 мм. Также зафиксированы обстрелы возле Хутора Вольного, Новоалександровки и Орехового.

Перестрелки зафиксированы вблизи Павлополя, Песков, Марьинки, Новомихайловки и Красногоровки.

По данным разведки, 1 апреля ВСУ ликвидировали одного боевика и ранили не менее трех.

Военные сообщают, что случаев заболевания коронавирусом среди военных на Донбассе пока не зафиксировано.