Великдень в умовах пандемії. Цієї неділі християни західного обряду святкуватимуть Воскресіння Христове. Як це буде в умовах карантину та навіщо німецькі віряни відправляють священникам свої фотографії? Знає Тетяна Логунова.

Такої незвичної служби в церкві німецького міста Ахерн ще не проводили. У храмі лише святі отці і - сотні фотографій парафіян. Надіслати свої цифрові знімки вірянам запропонували священики. І були приголомшені, коли почали отримувати фото цілих родин.

Йохам Гіслер, священик:

Ми отримали дуже багато фотографій. За тиждень надійшли півтори сотні знімків, на яких зображені близько тисячі людей. Якби вони всі прийшли до церкви, то місця б не вистачило, людям би довелося стояти.

Віряни, які надіслали свої світлини, у відповідь отримали лінк. І змогли подивитися пряму трансляцію недільної служби, не виходячи з дому, в інтернеті.

Йохам Гіслер, священик:

Це було трохи дивне відчуття. Я стояв біля вівтаря й не бачив жодної людини, лише фотографії. І я думав, Що відчувають віряни, які дивляться цю службу в мережі. Але ми отримали так багато позитивних відгуків, що це надає нам сил.

У такому ж форматі на прохання вірян в Ахерні проведуть і великодню службу.

Керстіне, вірянка:

Коли ти дивишся трансляцію в інтернеті, все одно є відчуття присутності. Ти бачиш священника, фотографії інших християн, впізнаєш знайомі обличчя.

Віртуальні служби на Великдень проведуть й інші німецькі храми.

Великдень в умовах пандемії. Святкувати цього року вдома людей закликають лідери Німеччини, Італії, Іспанії, Австрії, Франції та інших країн, де лютує коронавірус. Просять відмовитися від подорожей, не провідувати родичів і не зустрічатися з друзями.

Ось лише кілька фрагментів таких звернень.

Себастіан Курц, канцлер Австрії:

Заради захисту себе та своїх близьких відмовтеся від традицій, які для всіх нас дуже цінні. Від сімейних святкувань, від великих компаній, адже все це становить небезпеку для людей, яких ми любимо.

Ангела Меркель, канцлер Німеччини:

Для мільйонів християн Великдень - це похід до церкви, святкування всією родиною, прогулянка або короткий відпочинок на морі чи на півдні, де вже тепліше. Зазвичай. Але не цьогоріч.

Карл Густав, король Швеції:

Для мене та багатьох вас це довгоочікуване й важливе свято. Це час, коли люди подорожують, проводять вихідні з родиною, зустрічаються з друзями, ходять до церкви. Цього року все буде інакше. Ми повинні це прийняти.

А ще людей просять заздалегідь закупити харчі, щоб уникнути черг і переповнених магазинів напередодні свята. Адже від п'ятниці супермаркети будуть зачинені протягом чотирьох днів.