Європейський осередок пандемії - Іспанія: більш як 150 тисяч інфікованих

У світі вже мільйон шістсот тисяч інфікованих коронавірусом. Померли понад 95 тисяч, вилікувалися - втричі більше. Найбільше недужих у США - майже півмільйона. Нью-Йорк за кількістю хворих вже обігнав Італію.

Європейський осередок пандемії - Іспанія: більш як 150 тисяч інфікованих. Натомість в Італії кількість недужих зменшується. Ситуація стабілізується і у Франції, утім спілка тамтешніх терапевтів вважає, що реальна кількість хворих більша за офіційну статистику у 16 разів.

В той час у Німеччині кількість інфікованих зростає четвертий день поспіль, понад п'ять тисяч нових пацієнтів за останню добу.