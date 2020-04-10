Нью-Йорк обігнав Італію за кількістю хворих на коронавірус [ Редактировать ]
У світі вже мільйон шістсот тисяч інфікованих коронавірусом. Померли понад 95 тисяч, вилікувалися - втричі більше. Найбільше недужих у США - майже півмільйона. Нью-Йорк за кількістю хворих вже обігнав Італію.
Європейський осередок пандемії - Іспанія: більш як 150 тисяч інфікованих. Натомість в Італії кількість недужих зменшується. Ситуація стабілізується і у Франції, утім спілка тамтешніх терапевтів вважає, що реальна кількість хворих більша за офіційну статистику у 16 разів.
В той час у Німеччині кількість інфікованих зростає четвертий день поспіль, понад п'ять тисяч нових пацієнтів за останню добу.
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