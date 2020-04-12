За последние сутки на Донбассе ранения получили трое украинских военнослужащих. Позиции Вооруженных сил Украины были обстреляны 8 раз, в том числе из запрещенных артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм и 82 мм. Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил.

Неподалеку от Славного, Широкиного, Песков и села Тарамчук боевики били по опорным пунктам ВСУ из гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия. Подразделения Объединенных сил оперативно отвечали огнем, поэтому вражеские обстрелы были непродолжительными.

Их тяжелых вооружений, запрещенных Минскими договоренностями, были атакованы украинские позиции возле населенных пунктов Голубовское, Новотошковское и Новозвановка. По данным разведки, ответным огнем ранены семеро боевиков.

Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано, сообщает штаб.