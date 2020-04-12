На Донбассе ранены трое украинских военнослужащих [ Редактировать ]
За последние сутки на Донбассе ранения получили трое украинских военнослужащих. Позиции Вооруженных сил Украины были обстреляны 8 раз, в том числе из запрещенных артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм и 82 мм. Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил.
Неподалеку от Славного, Широкиного, Песков и села Тарамчук боевики били по опорным пунктам ВСУ из гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия. Подразделения Объединенных сил оперативно отвечали огнем, поэтому вражеские обстрелы были непродолжительными.
Их тяжелых вооружений, запрещенных Минскими договоренностями, были атакованы украинские позиции возле населенных пунктов Голубовское, Новотошковское и Новозвановка. По данным разведки, ответным огнем ранены семеро боевиков.
Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано, сообщает штаб.
по теме
На Луганщині збили ворожий безпілотник
У Луганській області піхотинцям вдалося збити ворожий безпілотник
Жителька Мар'їнки поранена внаслідок ворожих обстрілів
Напередодні окупанти з гранатометів цілили по населеному пункту. Осколками пенсіонерці травмувало ногу
На Луганщині активізувалися ворожі снайпери
Полишені хати стають укриттям для диверсантів, тому тепловізори і нічники для піхотинців - на вагу золота
На Донбасі знищили ворожий безпілотник
Ворог відкривав вогонь по опорних пунктах наших захисників із заборонених калібрів
Життя під обстрілами: як у прифронтовій зоні готуються стримувати коронавірус
Спілкуючись з працівниками медичних закладів, команда "Восток SOS" зафіксувала гостру нестачу індивідуальних засобів захисту - особливо це стосується лікарень, розташованих у населених пунктах поблизу лінії розмежування