В понедельник, 13 апреля, в Госагентстве по управлению зоной отчуждения Чернобыльской АЭС назвали очаги пожаров. Об этом сообщает пресс-служба ГАЗО.

Так, тушение пожара продолжается в Корогодском и Денисовецком лесничествах.

Пожар на территории Котовского лесничества ликвидирован… Наблюдается горение подстилки на дамбе водохранилища-охладителя, а именно между дамбой и рекой, на правом берегу Припяти. Если наблюдать за левым берегом с моста, то может сложиться впечатление, что и там имеется задымление. Хотим еще раз подчеркнуть - на левом берегу реки Припять никаких возгораний нет!

Согласно информации агенства, основные очаги пожаров находятся в районе сел Новый Мир, Старая Рудня, Кливин и Чистогаловка. Наблюдается горение травяного настила, камыша и лесной подстилки отдельными очагами, утверждают в ГАЗО.

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В районе села Чистогаловка из-за сильных порывов ветра огонь перекинулся через минерализованную полосу и автодорогу и, минуя участок рыжего леса, "вышел" к железнодорожной станции Янов.

Принимаются все меры по максимальному сдерживанию огня, недопущению и распространению его движения дальше на лесные массивы.

Всего на территории зоны отчуждения привлечено более 390 человек и 90 единиц техники.

Напомним, пожар в Чернобыльской зоне продолжается 9 день, спасатели сбросили уже 370 тонн воды. Ранее мы писали, что под Киевом вспыхнула электроподстанция.