На фронте ранены трое украинских военнослужащих [ Редактировать ]
В зоне проведения Операции объединенных сил на востоке Украины за минувшие сутки были ранены трое украинских военнослужащих. Об этом сообщает штаб ООС.
14 апреля боевики осуществили девять обстрелов позиций Вооруженных сил Украины из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Все провокации зафиксированы в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".
Оккупационные войска четыре раза открывали огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по позициям украинских армейцев возле Авдеевки, Песков и Павлополя. По защитникам Красногоровки били из станковых противотанковых гранатометов.
Рядом с Новомихайловкой против украинских военнослужащих применили ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие. Из гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия противник обстреливал позиции ВСУ в районе населенных пунктов Старогнатовка, Тарамчук и Каменка.
Как сообщает штаб, ответным огнем подразделения Объединенных сил подавляли вражескую активность. Потери врага уточняются.
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