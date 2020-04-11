Планета в опасности: к Земле приближается гигантский астероид (видео) [ Редактировать ]
Огромный астероид размером почти в 4 километра движется по направлению к планете Земля. Небесное тело приблизится на минимальное расстояние с нашей планетой 29 апреля. Об этом пишет Breaking News.
Астероид сняли на видео астрономы из проекта Virtual Telescope. Его название (52768) 1998 OR2.
Небесное тело диаметром от 1,8 до 4,1 километра ученые классифицировали как потенциально опасное для Земли.
"При этом в день максимального сближения астероида с планетой расстояние между ними будет равно примерно 6,3 миллиона километров, что в 16 раз больше, чем дистанция между Землей и Луной", - говорится в сообщении.
По словам экспертов, падение астероида таких размеров может вызвать глобальную катастрофу вплоть до полного коллапса цивилизации.
К слову, в следующий раз этот астероид приблизится к Земле только в 18 мая 2031 года.
Ранее мы писали о том, что в Лаосе обнаружили следы древнего астероида.
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