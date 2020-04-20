Понад тисячу медиків захворіли на коронавірус в Україні. Загалом за даними МОЗу - 5 710 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. З них 359 людей - одужали, 151 - померла. За останню - святкову - добу виявили 261 хворого на коронавірус. Це пов'язано з тим, що кількість тестів зробили майже втричі менше, ніж зазвичАй. Також сім областей не прозвітували щодо нових випадків, причини наразі з'ясовують у МОЗі.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України: