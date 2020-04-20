В Україні понад тисячу медиків захворіли на коронавірус [ Редактировать ]
Понад тисячу медиків захворіли на коронавірус в Україні. Загалом за даними МОЗу - 5 710 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. З них 359 людей - одужали, 151 - померла. За останню - святкову - добу виявили 261 хворого на коронавірус. Це пов'язано з тим, що кількість тестів зробили майже втричі менше, ніж зазвичАй. Також сім областей не прозвітували щодо нових випадків, причини наразі з'ясовують у МОЗі.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
За попередню добу було зроблено 1988 досліджень методом ПЛР. Така низка кількість тестів пов'язана з тим, що по-перше кількість людей, які звернулись з відповідною симптоматикою і яким необхідно було проводити ПЛР на Великдень зменшилась, але з іншого боку за минулу добу сім областей не подали жодної інформації, щодо тестування людей на коронавірус. Це Вінницька, Луганська, Чернівецька, Чернігівська, Сумська, Херсонська та Хмельницька області. Це неприпустимі речі.
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