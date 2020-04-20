Коронавірус у світі: найсвіжіші дані [ Редактировать ]
Від коронавірусу у світі одужали 635 тисяч хворих. Майже 166 тисяч померли. Кількість інфікованих від початку епідемії - наближається до двох з половиною мільйонів. Найтяжча ситуація в США - там майже 760 тисяч хворих.
Щоправда, на думку лікарів, ситуація у найбільш ураженому штаті Нью-Йорк покращується, і смертей та інфікувань поступово меншає. Поза межами США та ЄС найшвидше недуга поширюється в Туреччині. Країна вже обігнала Іран за кількістю заражених - їх понад 87 тисяч.
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