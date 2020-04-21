Китай оцінив наслідки для економіки від пандемії коронавірусу. За підсумками першого кварталу 2020 року, показники впали майже на сім відсотків - це вперше від 1992 року.

А прибуток державних підприємств - зменшився приблизно на 60 відсотків. У КНР такі труднощі називають тимчасовими і запевняють: країна їх подолає.