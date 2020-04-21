А от у столиці, за словами мера Віталія Кличка, медикам за березень вже виплатили надбавки обсягом дев'ять посадових окладів. Гроші виділили з міського бюджету.

Гроші у середньому доплати становлять: лікарям 17 тисяч гривень, медсестрам - 13 тисяч, молодшому медперсоналу - по 11. Премію за березень - обіцяють і медикам екстреної допомоги: лікарям - до 10 тисяч гривень (9800 на графіці), фельдшерам - до 5,5 тисяч та санітарам - до двох тисяч гривень.