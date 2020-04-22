Німеччина залишилася без "Октоберфесту" [ Редактировать ]
Баварський "Октоберфест" скасували через COVID-19 - повідомляє "Дойче Велле". Наймасштабніший фестиваль пива мав відбутися 19 вересня. Заборона на проведення інших публічних заходів у Німеччині діятиме до кінця літа.
А в уряді Іспанії повідомили - подорожувальники-іноземці відвідати країну цього літа не зможуть. Туризм, через ситуацію довкола коронавірусу, поновиться не раніше ніж 2021 року.
А от в Італії сезон відкриють у вересні, якщо не буде нового спалаху інфекції.
по теме
Масочний режим не для всіх: землі Німеччини проводять власну політику карантину
У Німеччині і досі не зобов'язали усіх жителів носити засоби індивідуального захисту у громадських місцях. Вимоги запроваджують лише окремі землі і міста
В Берлине вводится "масочный" режим в транспорте
Сенат немецкой столицы Берлина принял решение ввести с 27 апреля обязательное ношение респираторных масок
Коронавірус відмінив "Октоберфест"
Через коронавірус баварський "Октоберфест" скасували. Про це повідомляє "Дойче Велле". Наймасштабніший фестиваль пива мав відбутися 19 вересня. Обмеження, зокрема, заборона на проведення великих публічних заходів, у Німеччині діють до 31 серпня
В Германии впервые за 70 лет отменили "Октоберфест"
Традиционный пивной фестиваль отменили из-за коронавируса
МОЗ закликає українців пересидіти вдома Великодні свята
Долучитися до церковних служб українці зможуть по телевізору та онлайн