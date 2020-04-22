Заборона на проведення інших публічних заходів, у Німеччині діятиме до кінця літа

Баварський "Октоберфест" скасували через COVID-19 - повідомляє "Дойче Велле". Наймасштабніший фестиваль пива мав відбутися 19 вересня. Заборона на проведення інших публічних заходів у Німеччині діятиме до кінця літа.

А в уряді Іспанії повідомили - подорожувальники-іноземці відвідати країну цього літа не зможуть. Туризм, через ситуацію довкола коронавірусу, поновиться не раніше ніж 2021 року.

А от в Італії сезон відкриють у вересні, якщо не буде нового спалаху інфекції.