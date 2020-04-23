Через карантин в Україні збільшується армія безробітних. Офіційно їх уже майже півмільйона. Неофіційно - у рази більше. От тільки стати на облік у центрі зайнятості, щоб отримати виплати - непросто. Чому - Ірина Розова розповість.

Такий ліміт - зрозумілий. Бо в бюджеті просто немає на це грошей. А армія безробітних в Україні росте! Рахунок уже на мільйони. От тільки стати на облік у центрі зайнятості, аби отримати виплату, дуже складно.

Локдаун - це нокдаун для бізнесу усіх калібрів. А особливо - для малого та середнього. Люди втрачають роботу і заробітки. Тож підприємці навіть на мітинг вийшли! Просять допомоги:

Нас хватит буквально на неделю. Буквально на неделю! Почему, если наш уряд хочет, чтобы мы все сидели дома, - пусть, как в цивилизованных странах, нам дадут деньги. Как везде, в Америке, Германии. И мы будем сидеть дома.

Адже українському бізнесу влада збитків не компенсує. Натомість обіцяють виплати безробітним. Навіть збільшили мінімальний розмір: від 650 гривень - до тисячі. Але навіть їх отримати дуже складно.

У соцмережах та на форумах сотні коментарів незадоволених клієнтів Центру зайнятості. Скаржаться на затримку із виплатами. Втім, у держслужбі запевняють: "ситуація під контролем, гроші дадуть усім".

Юлія Жовтяк, заступник директора Державного центру зайнятості:

Всі люди, які звільнились за власним бажанням з 12 березня 2020 року і прийшли до Центру зайнятості в цей період - і їм було надано статус "безробітного" і призначена допомога.

Та отримати статус безробітного теж непросто! З одного боку - взяття на облік в Центрах зайнятості спростили, подати заяву можна через інтернет, навіть копії документів тут не потрібні.

Тетяна Говорун, начальник відділу з працевлаштування Київського міського центру зайнятості:

Щодо тих даних, які зазначає особа - вона несе персональну відповідальність за подані дані, якщо ці дані не відповідають даним Пенсійного фонду, чи даним отриманих з податкової чи з інших державних установ - такі особи не отримують статус "безробітного".

Можна подати заяву й у паперовому вигляді - через ось таку скриньку:

Втім, через масові звернення у центрах колапс. Вони завалені заявами. У цій столичній філії служби зайнятості за день обробляють місячну норму! Відтак, люди безрезультатно чекають на відповідь не маючи ні роботи, ні статусу безробітного.

Віталій Дідевич, безробітний:

Стать на учет в Центр занятости тоже нет возможности, сейчас они работают удаленно, я пытался отправить документы, и уже более 10 дней документы находятся "в обробці".

Офіційно в Україні 400 тисяч безробітних. Та насправді їх близько двох мільйонів! Хтось намагається знайти роботу через рекрутингові агенції, але зараз ринок потребує "синіх" комірців:

Наталія Дворська, керівник департаменту рекрутингової агенції:

Скорее, сохранился спрос на кассиров, мерчендайзеров, на упаковщиков, на водителей, и новый для нашей компании запрос - дезинфектор-разнорабочий.

А ще сотні тисяч українців чекають на відкриття кордонів. Заробітчани, яких на Батьківщину повернув карантин, за першої ж нагоди готові знову прямувати в Європу.

Василь Воскобойник, експерт з міжнародного працевлаштування:

Українців ніхто не зможе затримати в Україні, вони будуть їхати і шукати собі можливість заробити гроші за кордоном.

За прогнозами Міністерства економіки, кількість офіційних звільнень збільшуватиметься. Хоча вже зараз рівень безробіття в Україні найвищий за останні 15 років.