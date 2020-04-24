Суд изменил Черновол меру пресечения [ Редактировать ]
Киевский апелляционный суд частично удовлетворил апелляцию адвокатов бывшего народного депутата Татьяны Черновол и изменил меру пресечения с круглосуточного домашнего ареста на ночной. Суд под председательством Ивана Рыбака вел трансляцию своего заседания.
Суд постановил, что до 8 июня включительно Черновол должна находиться дома с 22:00 до 6:00. Экс-нардеп обязана сдать заграничный паспорт, являться по вызову к следователю и в суд и не общаться со свидетелями. Решение суда является окончательным и обжалованию не подлежит.
В ходе заседания Черновол заявила, что уголовное дело против нее - политическое, а ее преследование - дело рук Путина и бывшего адвоката Януковича Бабикова. По ее словам, офис "Партии регионов", в поджоге которого ее обвиняют, был штабом по организации "титушек-карателей".
Напомним, Татьяну Черновол обвинили в умышленном убийстве, поскольку во время пожара в офисе "Партии регионов" погиб мужчина.
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