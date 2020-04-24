Пандемия коронавируса: сколько стран прошли через "пиковую точку" [ Редактировать ]
В 20 странах ЕС и Европейской экономической зоны прошла через "пиковую точку" первая волна распространения опасного коронавируса. В этом уверены в Европейском центре контроля и профилактики заболеваний (ECDC).
Однако, как пишет Politico, европейское ведомство предостерегло, что не стоит отменять все меры карантина слишком быстро.
"Быстрое снятие мер карантина без надлежащего мониторинга и развертывания возможностей систем здравоохранения может вызвать резкое восстановление устойчивой передачи вируса в общинах", - предостерегла директор ECDC Ендреа Аммон.
Она также поддержала план Еврокомиссии по мерам сдерживания коронавируса. Политика социального дистанцирования оказалась успешным способом сократить передачу COVID-19. В ЕС, странах Европейской экономической зоны и в Великобритании уровень заболеваемости за период с 8 апреля сократился на 18%.
В ECDC считают "умеренным" риск возобновления распространения коронавируса в случае постепенной отмены ограничений. Однако, в случае снятия карантина без должных мер предосторожности и повышения готовности систем здравоохранения такой риск "очень высокий".
Читайте также, ученые выяснили, сколько может жить в человеке коронавирусная инфекция. Даже после полного выздоровления человек может носить в себе возбудитель опасной инфекции.
по теме
Сколько жизней унес коронавирус: в ВОЗ назвали страшную цифру
По последним данным ВОЗ, за сутки в мире были зафиксированы 83 тысячи новых случаев заражения
Пандемия коронавируса: количество смертей возросло
Количество умерших от коронавируса COVID-19 в мире достигло 170 368 человек
У світі на коронавірус захворіли вже майже 2,5 мільйони людей
Померли - 170 тисяч. ВМЗ Найбільше інфікованих у США - близько 800 тисяч, в Іспанії - 200 тисяч. Слідом йдуть Італія, Франція та Німеччина
Количество жертв коронавируса приближается к 137 тысячам
Всего от начала эпидемии зарегистрировали 2 млн 63 тысяч 161 инфицированных