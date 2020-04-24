В 20 странах ЕС и Европейской экономической зоны прошла через "пиковую точку" первая волна распространения опасного коронавируса. В этом уверены в Европейском центре контроля и профилактики заболеваний (ECDC).

Однако, как пишет Politico, европейское ведомство предостерегло, что не стоит отменять все меры карантина слишком быстро.

"Быстрое снятие мер карантина без надлежащего мониторинга и развертывания возможностей систем здравоохранения может вызвать резкое восстановление устойчивой передачи вируса в общинах", - предостерегла директор ECDC Ендреа Аммон.

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Она также поддержала план Еврокомиссии по мерам сдерживания коронавируса. Политика социального дистанцирования оказалась успешным способом сократить передачу COVID-19. В ЕС, странах Европейской экономической зоны и в Великобритании уровень заболеваемости за период с 8 апреля сократился на 18%.

В ECDC считают "умеренным" риск возобновления распространения коронавируса в случае постепенной отмены ограничений. Однако, в случае снятия карантина без должных мер предосторожности и повышения готовности систем здравоохранения такой риск "очень высокий".

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