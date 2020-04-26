Во Львовской области сгорел грузовой автомобиль, который принадлежал Министерству обороны Украины. В результате инцидента один человек погиб, еще один получил сильные ожоги. Об этом сообщает ГСЧС во Львовской области.

"26 апреля в 2:45 на диспетчерский пункт "службы 101" поступило сообщение о пожаре в городе Судовая Вишня по улице Станционная на грузовой платформе железнодорожного вокзала "Судовая Вишня" в грузовом автомобиле "ЗИЛ 131", который принадлежит Министерству обороны Украины", - говорится в сообщении.

На месте происшествия спасатели обнаружили военнослужащего 1967 года рождения, который получил 60% ожогов тела. Его доставили в больницу, за его жизнь борются врачи.

Погасив огонь, пожарные обнаружили в кабине грузовика тело еще одного мужчины. Причины возгорания выясняют правоохранители.