Под Львовом сгорел армейский грузовик, погиб боец ВСУ [ Редактировать ]
Во Львовской области сгорел грузовой автомобиль, который принадлежал Министерству обороны Украины. В результате инцидента один человек погиб, еще один получил сильные ожоги. Об этом сообщает ГСЧС во Львовской области.
"26 апреля в 2:45 на диспетчерский пункт "службы 101" поступило сообщение о пожаре в городе Судовая Вишня по улице Станционная на грузовой платформе железнодорожного вокзала "Судовая Вишня" в грузовом автомобиле "ЗИЛ 131", который принадлежит Министерству обороны Украины", - говорится в сообщении.
На месте происшествия спасатели обнаружили военнослужащего 1967 года рождения, который получил 60% ожогов тела. Его доставили в больницу, за его жизнь борются врачи.
Погасив огонь, пожарные обнаружили в кабине грузовика тело еще одного мужчины. Причины возгорания выясняют правоохранители.
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