Південна Корея стала привабливою для інвесторів через перемогу над коронавірусом [ Редактировать ]
Від коронавірусу вже "виграли" Південна Корея, Австралія та Нова Зеландія. Аналітики кажуть, уряди цих країн порівняно швидко подолали поширення епідемії. Це допомогло перезапустити економіку, зокрема й відновити роботу багатьох підприємств.
Як результат, їхні національні валюти зміцнилися, а самі країни стали привабливішими для міжнародних інвесторів. Нагадаю, в Південній Кореї інфіковано близько 11 тисяч, в Австралії - близько семи, в Новій Зеландії - півтори тисячі.
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