Тривожність, паніка і розлади сну. Карантин став причиною депресивних станів в українців. За результатами опитування Cоціологічної групи "Рейтинг", настрої погіршуються, що довше тривають обмеження.

До того ж, за час карантину в Україні більш ніж у півтора раза збільшилася кількість випадків домашнього насильства. Такі дані Департаменту "гарячих ліній" "ла Страда-Україна". Як повідомили в громадській організації,- напади стали більш жорстокими. 90 відсотків постраждалих розповіли, що піддавалися насильству і раніше.

Однак зараз це трапляється частіше. В КМДА також повідомили, що звернення від чоловіків на гарячі лінії психологічної підтримки зросли на 20 відсотків. Більшість з них непокоїть вимушене безробіття. У чоловіків також фіксують значно вищий рівень депресії.