Карантин занурює українців у болото депресії - соцопитування [ Редактировать ]
Тривожність, паніка і розлади сну. Карантин став причиною депресивних станів в українців. За результатами опитування Cоціологічної групи "Рейтинг", настрої погіршуються, що довше тривають обмеження.
До того ж, за час карантину в Україні більш ніж у півтора раза збільшилася кількість випадків домашнього насильства. Такі дані Департаменту "гарячих ліній" "ла Страда-Україна". Як повідомили в громадській організації,- напади стали більш жорстокими. 90 відсотків постраждалих розповіли, що піддавалися насильству і раніше.
Однак зараз це трапляється частіше. В КМДА також повідомили, що звернення від чоловіків на гарячі лінії психологічної підтримки зросли на 20 відсотків. Більшість з них непокоїть вимушене безробіття. У чоловіків також фіксують значно вищий рівень депресії.
по теме
Без заробітку і харчів залишились безхатьки Кропивницького
У Кропивницькому на голодному карантині опинилися мешканці Центру для безхатьків - раніше вони підробляли на тимчасових роботах, однак через карантин втратили можливість заробітку
В Україні чиновники не встигають реєструвати безробітних
Через карантин в Україні збільшується армія безробітних. Офіційно їх уже майже півмільйона. Неофіційно - у рази більше. От тільки стати на облік у центрі зайнятості, щоб отримати виплати - непросто
Через карантин квіткова галузь України зазнала грандіозних збитків
Про те, що тут колись були квіти, тепер нагадують хіба що написи та малюнки букетів
Епідемія безробіття: Центри зайнятості не встигають обробляти звернення українців
Офіційно в Україні 400 тисяч безробітних, та насправді їх мільйони - чи є в уряді план дій?
В Черкассах открывают магазины и парки
Городские власти Черкасс значительно ослабили карантинные ограничения