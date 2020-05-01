У Нідерландах фермер винайшов новий сорт тюльпана і присвятив його медикам, що борються із пандемією коронавірусу.

Чоловік схрестив червоні та жовті квіти, а сорт назвав "Залишайтеся сильними". Цю фразу він вистриг і на квітковому полі. Парк Кьокенгоф цієї пори року зазвичай заповнений туристами, але через COVID-19 його закрили.

Квітникарі залишили послання "Побачимося наступного року!"