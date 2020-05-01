"Залишайтеся сильними": медикам присвятили новий сорт тюльпанів [ Редактировать ]
У Нідерландах фермер винайшов новий сорт тюльпана і присвятив його медикам, що борються із пандемією коронавірусу.
Чоловік схрестив червоні та жовті квіти, а сорт назвав "Залишайтеся сильними". Цю фразу він вистриг і на квітковому полі. Парк Кьокенгоф цієї пори року зазвичай заповнений туристами, але через COVID-19 його закрили.
Квітникарі залишили послання "Побачимося наступного року!"
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