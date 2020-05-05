На Донбасі за минулу добу 12 ворожих обстрілів. Російські найманці застосовували міномети 120 і 82 калібрів, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Під вогнем опинилися захисники Старогнатівки, Новотроїцького, Авдіївки та Широкиного. Один український воїн поранений.

За даними розвідки, попередньої доби українські військовослужбовці ліквідували одного російського окупанта та щонайменше двох поранили. Окрім цього, знищили військову вантажівку противника.