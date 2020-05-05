Когда в Украине завершится пик коронавируса [ Редактировать ]
Премьер-министр Денис Шмыгаль прогнозирует, что пик коронавируса в Украине завершится 8-9 мая. Об этом он рассказал в эфире "Украинского радио".
Кроме того, Шмыгаль отметил, что с 11 мая ожидают уменьшение количества заболевших.
"Мы вышли на плато. По нашим подсчетам, пик завершим 8-9 мая… С 11 мая, если не будет нарушений карантина, надеемся увидеть, что количество заболевших уменьшается, а число выздоровевших будет превышать количество заболевших", - заявил он.
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