Премьер-министр Денис Шмыгаль прогнозирует, что пик коронавируса в Украине завершится 8-9 мая. Об этом он рассказал в эфире "Украинского радио".

Кроме того, Шмыгаль отметил, что с 11 мая ожидают уменьшение количества заболевших.

"Мы вышли на плато. По нашим подсчетам, пик завершим 8-9 мая… С 11 мая, если не будет нарушений карантина, надеемся увидеть, что количество заболевших уменьшается, а число выздоровевших будет превышать количество заболевших", - заявил он.

Читайте также последнюю статистику по коронавирусу в Украине.