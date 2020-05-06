Життя під обстрілами: до прифронтового селища Кримське доправили гуманітарній вантаж

До війни у Кримському мешкало зо півтори тисячі люду, нині - утричі менше. Сусідство з війною витримати важко. У відчаї люди покидають селище. Втім, є й такі, котрі повернулися у свій рідний куток