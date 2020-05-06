На Донбасі не припиняються ворожі обстріли [ Редактировать ]
Двоє українських військових поранені минулої доби на Донбасі, зафіксовано 15 ворожих обстрілів, - такі оновлені дані від штабу Об'єднаних Сил.
Окупанти накривали вогнем із заборонених мінометів 82 калібру, гранатометів, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї. Російські найманці атакували наші позиції поблизу Невельського та Богданівки, а також оборонців Павлополя, Мар'їнки, Авдіївки та Кримського.
Армійці відкривали вогонь у відповідь - щонайменше двоє російських окупантів зазнали кульових ушкоджень.
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